Calcio. Roma Club, festa per i vent’anni. Nela ospite al Ct Villa Carpena

Giunto a vent’anni di attività, il Roma Club Forlì oggi dalle 18.30 celebra la sua fondazione al Circolo Tennis Villa Carpena. A impreziosire l’evento si terrà la presentazione del libro ‘Il vento in faccia e la tempesta nel cuore‘ scritto da Sebino Nela (foto), ex terzino della squadra capitolina con cui vinse per tre volte la Coppa Italia e, soprattutto, lo scudetto nella stagione 1982-83; un successo firmato dal ‘barone’ Nils Liedholm in panchina e condiviso sul rettangolo verde con compagni del calibro di Falcao, Di Bartolomei, Conti, Ancellotti e Pruzzo.

Il club forlivese, attivissimo nelle trasferte (anche nei match europei) e nell’impegno sociale, fu inaugurato nel 2003 alla presenza di donna Flora Viola, moglie dell’ex presidente giallorosso Dino Viola. Il Roma Club nel corso degli anni ha ampliato la sua attività raggiungendo l’iscrizione di ben 650 soci. La conduzione della serata sarà a cura di Alessandro Pinzari, presidente del Club, assieme ai vicepresidenti Massimo Vimercati e Filippo Ercolani. Nel corso dell’evento conviviale saranno messi a fuoco gli aspetti sportivi e, soprattutto, quelli umani raccontati nell’autobiografia scritta da Nela assieme al giornalista Giancarlo Dotto, in un viaggio tra tronfi e sconfitte in campo e, nella vita, con la vittoria più importante centrata contro la malattia. L’ex difensore è tornato alla ribalta come commentatore televisivo sugli schermi della Rai.

Franco Pardolesi