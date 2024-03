Calcio San Marco, gli Allievi mostrano la manita. Belle affermazioni contro Camaiore e Viareggio

Le formazioni Allievi della San Marco Avenza lo scorso sabato hanno mostrato la “manita“ alle squadre versiliesi. Gli Allievi Under 17 di Francesco Leone hanno battuto per 5 a 0 il Camaiore con doppiette di Cacciatori e Spagnoli e rete di Long. Continua la marcia trionfale dei rossoblù ormai a +14 dalle seconde, forti di ben 23 risultati utili consecutivi (22 vittorie e 1 pareggio). In quest’ultima partita va sottolineato il debutto nella categoria 2007 del portiere Nicholas Pisanelli nato nel 2009.

Con lo stesso risultato di 5 a 0 gli Allievi Under 16 si sono sbarazzati, invece, del Viareggio. I gol sono stati segnati da Pon, Manghi (doppietta), Magaldi e Liberati. I ragazzi del mister Gianluca Grassi restano da soli al primo posto in classifica del girone di merito. In questa stagione sinora hanno vinto tutte e 22 le gare disputate.

I Giovanissimi B Under 14 della coppia Galeotti/Lipilini hanno, infine, terminato il proprio girone di merito con un pareggio interno per 2 a 2 contro il LunigianaPontremolese grazie alle reti firmate da Ennasiri e Frediani.