Calcio Seconda Categoria. Alfonsine-Riolese il clou. Il Marina vuole accorciare

Ci si avvicina a grandi passi alla metà del girone di ritorno in Seconda Categoria e il peso specifico delle partite aumenta vertiginosamente. Nel girone M la capolista Only Sport Alfonsine, che guida con 6 punti sulla Riolese Sportiva, ospita al "Brigata Cremona" proprio la sua immediata inseguitrice che, in settimana, si è qualificata per i quarti di Coppa regionale. Un successo dei biancoazzurri scaverebbe un solco importante tra la prima e tutte le altre ma la Riolese resterà comunque seconda: ora ha 4 punti di vantaggio sul Bagnacavallo – gioca a Bagnara – del capocannoniere Camara (11 gol) che conduce la classifica dei bomber proprio su D’Amico dell’Only Sport (10, ma 1 tolto dal giudice sportivo) e Luca Gallinucci (9) della Riolese.

L’anticipo di oggi è Palazzuolo-Vita. Nel girone N domina l’imbattuto Vecchiazzano ma anche in questo gruppo va in scena il big match: infatti al "Sirotti" di Marina, gli adriatici secondi (ma staccati di 8 punti) ospitano la capolista nel tentativo di accorciare le distanze. Ma gli scontri diretti non finiscono qui: al Comunale di Ponte Nuovo, il Low Street (quarto) se la vedrà col San Pancrazio, terzo: tra l’altro per effetto dei distacchi questa partita risulta fondamentale per la disputa della semifinale dei playoff. Programma Seconda Categoria (19ª giornata, ore 14,30). Girone M: Palazzuolo-Vita. Domani: C. Guelfo-Conselice, Bagnara-Bagnacavallo, B. Tuliero-Vis Faventia, C. Erika-San Rocco, Only Sport-Riolese, S. Potito-R. Voltanese. Classifica: Only Sport 41; Riolese 35; Bagnacavallo 31; Vita, Faventia 29; Palazzuolo, C. Guelfo 27; C. Erika 25; S. Rocco 24; Bagnara, B. Tuliero 23; S. Potito 17; Conselice 11; R. Voltanese 8. Girone N: Real-P. Fuori. Domani: F. Zarattini-Dep. Roncadello, Fiumanese-Valmontone, Gs Romagna-St. Rossa, Godo-S. Zaccaria, Low Street-S. Pancrazio, Marina-Vecchiazzano. Classifica: Vecchiazzano 48; Marina 40; S. Pancrazio 39; Low Street 32; Fiumanese 31; Gs Romagna 27; St. Rossa, F. Zarattini 26; Real 20; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Valmontone 16; Godo 7; S. Zaccaria -3.

u.b.