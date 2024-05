Calcio seconda categoria, batosta contro il sagginale. Fivizzanese beffata nei minuti finali perde il treno per la griglia dei ripescaggi in Prima

SAGGINALE

SAGGINALE: Scarpelli, Tendi, Maretti, Fabbiani, Paoli, Ballini (56’ Pini), Ermini, Ciolli (79’ Gori), Casini Benvenuti, Susini, Bartolacci (66’ Dreoni). A disp.: Bandini, Clerico, Innocenti, Tagliaferri, Capecchi, Corsi. All.: Sansone.

FIVIZZANESE: Cibei, Gerali (62’ Cardellini), Mezzani, Bocchia, Salku Andrea, Clementi, Alvisi, Berti, Salku Bruno, Mencatelli, Costa (94’ Lombardo). A disp.: Mariani, Nardini, Zarelli, Sartorio, Bianchi, Ceragioli. All.: Duchi.

Arbitro: Banfi di Pistoia.

Marcatori: 49’ Susini, 83’ Bruno Salku, 87’ rig. Casini Benvenuti.

SANTA CROCE SULL’ARNO – L’ultimo treno per entrare nella griglia dei ripescaggi se n’è andato nella maniera più beffarda per la Fivizzanese, colpita nei minuti finali una seconda volta da Casini Benvenuti che sfruttava al massimo un calcio di rigore causato da Cardellini all’88°. Vince il Sagginale ed è la legittima conseguenza di una partita vissuta sulla controffensiva da parte dei fiorentini che hanno sbloccato il risultato al 4° minuto della ripresa grazie a un bisticcio difensivo di Gerali, sfruttato alla perfezione da Susini. La Medicea dopo aver rimesso in parità il risultato con Bruno Salku, dal canto suo è ovvio che schiumi rabbia perché in tutta sincerità questa mortificazione non l’avrebbe meritata. Ma questo è il calcio nella sua imprevedibilità.

