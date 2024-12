Calcio Seconda categoria. Bettolle e Voluntas giocano oggi (15). Provaci Meroni

L’equilibratissimo girone L del campionato di seconda categoria inizia la sua quindicesima giornata proponendo subito una partitissima: l’anticipo di oggi (inizio alle 15) è infatti Bettolle-Voluntas. Questo significa che la capolista trova sulla sua strada un’avversaria di tutto rispetto! Ma attenzione, perché anche il Rosia (secondo) non ha già vinto in casa con il Chiusi, così come la Fonte dovrà sudare per avere la meglio tra le mura amiche del Monteroni. L’impegno meno ostico tocca forse alla Poliziana, che riceve il Radicofani. Il Cetona sembra favorito nell’incontro casalingo con il Berardenga. Giocano in trasferta l’Olimpic alle Serre ed il Guazzino ad Asciano. Nella bassa classifica è da seguire Vescovado-Atletico Piazze. Nel girone E il Campiglia vuol difendere il suo secondo posto ospitando il Castellina in Chianti, lo Staggia riceve il forte Sancat ed il Meroni deve battere il Sales. Altrimenti si fa dura!

GiuSte