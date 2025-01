Calcio Seconda categoria. Caccia al primato!. Ci sono tre squadre in soli due punti

Tre squadre in due punti, splendida lotta per il primato! Nel girone L del campionato di seconda categoria l’incertezza domina incontrastata: e così anche le partite di vertice in programma domani (Serre-Bettolle, Rosia-Voluntas e Poliziana-Cetona) sono dei veri e propri rompicapo… La Fonte, galvanizzata dalla qualificazione in Coppa, riceve il Piazze, il Sarteano va a Chiusi, il Monteroni è atteso a Vescovado ed il Guazzino ospita il Radicofani: anche la zona play-off ha contorni decisamente ampi. Virtus Asciano-Berardenga riguarda la salvezza: è una partitissima per evitare l’ultimo posto. Nel girone E l’Isolotto vola, ma alle sue spalle c’è domani Campiglia-Bibe che è un big match per i play-off. Le altre squadre senesi, invece, devono pensare alla salvezza: e così il Castellina in Chianti affronta a Firenze il Club Sportivo, il Meroni fa visita all’Isolotto e lo Staggia riceve il Florence Sporting Club.

GiuSte