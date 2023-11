Calcio: Seconda categoria. Coppa Toscana

Mercoledì di Coppa Toscana per la Seconda categoria, con la disputa delle gare valide per i sedicesimi di finale della manifestazione. Tre le formazioni lucchesi ancora in lizza che si giocano in gara unica il passaggio al turno successivo. Alle ore 14.30 il Gorfigliano Diavoli Neri riceve la Carrarese Giovani, mentre le altre partite si disputano in notturna: alle ore 20.30 Ghivizzano in trasferta contro il Massarosa (al "Rontani" di Bozzano), alle ore 21 San Macario Oltreserchio sul campo dello Stagno (a Musigliano di Cascina).

Ricordiamo che, in caso di parità anche dopo gli eventuali tempi supplementari, si qualificano la squadre che giocano fuori casa. Di conseguenza i Diavoli Neri sono obbligati a vincere; al contrario di Ghivizzano e San Macario cui può andare bene anche un pari. Vietato, però, fare troppi calcoli, troppo pericoloso: tutte andranno in campo per fare bottino pieno ed accedere agli ottavi, per poi rituffarsi in campionato che vede i garfagnini di Gorfigliano solitari al comando del girone "B", con biancorossi della Media Valle e San Macario in zona play-off.

Flavio Berlingacci