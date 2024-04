CALCIO-SECONDA CATEGORIA. Girone "B»: Diavoli Neri rimandano la festa

Montecarlo-Atletico Cascina sospesa al 24’ del primo tempo per infortunio all’arbitro, rimasto coinvolto, suo malgrado, nello scontro tra due giocatori (portato via in barella e accompagnato all’ospedale per accertamenti). E, proprio per questa sospensione, i Diavoli Neri Gorfigliano, capolista, devono rimandare la festa per la promozione.

Risultati: Barga - Piazza "55" 0-0, Diavoli Neri Gorfigliano - Accademy Tau 3-0 (Ceccarelli, doppietta di Pellegrinotti), Gallicano- Sextum Bientina 1-0 (Barbi), Ghivizzano - Pontecosi Lagosì 2-0 (Ghafouri, Brucciani), Migliarino Vecchiano - Molazzana 0-1 (Balducci), Monteserra - Fornaci 0-0, San Macario Oltreserchio - Borgo a Mozzano 1-1 (Pieruccini, Fati).

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 58; Sextum Bientina 48; Montecarlo* 47; Migliarino Vecchiano 45; Ghivizzano 44; Academy Tau 43; Molazzana 42; Gallicano 38; Piazza "55" 37; San Macario Oltreserchio 46; Borgo a Mozzano 29; Monteserra 28; Atletico Cascina*, Pontecosi Lagosì 27; Fornaci 24; Barga 16.

Nota: * = una gara in meno.

A. L.