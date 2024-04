Calcio Seconda categoria. Guazzino e Bettolle vogliono sfruttare la sfida tra capoliste

Fratticciola e Stia 50, Ambra 49, Guazzino 48 e Bettolle 45: finale di stagione infuocato nel girone L della Seconda categoria e domani giocano contro le due capoliste! Il Guazzino, in casa con il Pestello, ed il Bettolle, in trasferta con il San Marco La Sella, possono avvicinarsi alla vetta. Nel girone M il Radicondoli, ad un passo dal trionfo, gioca domani a Castelnuovo contro un Berardenga in lotta per la salvezza. Monteroni-Asciano è il big-match, mentre il Sarteano riceve il Piazze, la Voluntas ospita il Pievescola ed il Serre aspetta la Poliziana. Il Rosia, che ha vinto il recupero a Rapolano per 2-1, gioca in casa con il forte Radicofani. Cetona-Meroni e Staggia-Rapolano completano il programma. Nel girone H Castellina in Chianti-San Polo e Grevigiana-Raddese sono due partite senza particolari stimoli per le due squadre senesi: si onora lo sport dando comunque il massimo!

