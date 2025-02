Calcio: seconda categoria. Il Corsanico vuole calare il poker

Anche in Seconda categoria siamo alla 20ª (5ª di ritorno). C’è un Corsanico in fiducia e in grande spolvero che viene da ben tre vittorie di fila mentre il Massarosa vuole tornare ai 3 punti... dopo che nell’ultimo mese ha vinto una sola volta rimediando poi tre sconfitte sempre a testa alta contro le prime tre della classe Fivizzanese, Carrarese Giovani e Migliarino Vecchiano.

Il Corsanico vuole calare il poker a Pontasserchio (designato il fischietto Matteo Bertoni di Pontedera). Mister Gabriele Mazzei sta recuperando un po’ di giocatori ma alcuni non sono ancora pronti come Ambrogi, Scevola e Pellegrini. Assenti Alessandro Lari e Poleschi. In panchina ci sarà Gabriele Gemignani poiché Mazzei oggi assente per motivi personali. Avanti con il modulo 4-4-2 che poi diventa un 3-5-2.

Il Massarosa cerca il ritorno ai 3 punti in casa contro l’Atletico Carrara dei Marmi (arbitra Gabriele Leoni di Livorno). Mauritanio Misuri attraverso il gioco conta di riuscir a fare bottino pieno.