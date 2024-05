Calcio Seconda categoria. Il Guazzino spera nel ‘salto’ diretto. Derby a Castellina

Nel girone L della Seconda categoria il Guazzino può ancora ottenere la promozione diretta. Facile? No! Il Guazzino deve battere il Fratticciola ed Ambra e Stia devono perdere entrambe… Tentar non nuoce! Bettolle a Cavriglia. Nel girone H Castellina in Chianti-Raddese: è un bel derby, si gioca per il campanile… Nel girone M sono già decise le quattro squadre ai play-off (Radicondoli già promosso da tempo): Olimpic Sarteano, Voluntas Trequanda, Monteroni e Virtus Asciano. C’è solo da capire chi sarà seconda e chi terza e chi sarà quarta e chi quinta. Il calendario per domani prevede Staggia-Olimpic, Voluntas-Radicondoli, Monteroni-Rapolano e Serre-Asciano. In coda il Pievescola deve vincere a Cetona per sperare nei play-out, il Meroni può salvarsi battendo in casa il Rosia, il Berardenga farà comunque i play-out (riceve il Piazze) e lo Staggia rischia di farli. Chiude un tranquillo Radicofani-Poliziana.

GS