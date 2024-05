Calcio Seconda categoria. Il Riomaior ha vinto il campionato. Romito secondo e Nave terzo

Un campionato sempre più ridotto nei numeri, che tra squadre B e ritiri strada facendo non riesce più a ottenere l’attenzione degli anni d’oro quando il torneo di Seconda categoria spezzino era davvero una competizione combattuta non soltanto per ottenere il salto di classe ma anche per evitare la retrocessione in terza. Anche all’ultimo turno è arrivata la sorpresa: la sfida tra Lerici e Bolanese è stata sospesa dopo 25 minuti per infortunio all’arbitro Rabito sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Una gara ininfluente ai fine della classifica essendo ultimo il Lerici e fuori classifica la Bolanese B e quindi anche inutile da recuperare. Il Riomaior ha vinto il campionato e il Romito Auser per il secondo anno consecutivo deve rinunciare alla promozione, pur avendo disputato una buonissima stagione. Molto positivo anche il Calcio Nave terzo e comunque in lotta per tutto il torneo. Nell’ultima giornata questi i risultati: Riomaior-Calcio Spezia Popolare 2-1; Mamas Giovani-Calcio Nave 1-2; Polisportiva Monterosso-San Lazzaro Lunense 3-0; Lerici-Bolanese sospesa; Spezia Sportale-Santerenzina B 0-6.

Classifica: Riomaior 49 punti; Romito Auser 47; Calcio Nave 44; Polisportiva Monterosso 42; San Lazzaro Lunense 41; Mamas 36; Calcio Spezia Popolare 26; Spezia Sportale 12; Lerici 9.