Calcio Seconda categoria. La Raddese pronta ad andare in casa dell’Impruneta

Nel girone H del campionato di seconda categoria interessante sfida tra il Castellina in Chianti e l’Albereta San Salvi: i gialloverdi sono chiamati a difendere il loro quinto posto. Sempre domani, la Raddese va in casa dell’Impruneta Tavarnuzze: ormai per i senesi sono tutte ultime spiagge! Nel girone L splendido Guazzino: è ad un punto dal tandem di testa ed ospita un non irresistibile Montemignaio. Il Bettolle va invece ad Ambra. Nel girone M il Radicondoli deve uscire indenne da Cetona mentre in Monteroni-Olimpic si sfidano seconda e terza in classifica. Il calendario strizza l’occhio ai rossoneri? Derby di altri tempi alle Serre, dove arriva il fanalino di coda Rapolano: i rossoblù, tuttavia, vinsero all’andata! La Voluntas sembra favorita in casa con il Piazze ed è incertissima Radicofani-Asciano. Le altre tre partite, e cioè Poliziana-Rosia, Meroni-Pievescola e Berardenga-Staggia riguardano la centro-bassa classifica.

Gs