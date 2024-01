Calcio Seconda categoria. La Virtus Asciano aspetta il Pievescola. In casa le ‘big’

La diciottesima giornata del girone M del campionato di seconda categoria inizia oggi con l’anticipo Virtus Asciano-Pievescola: la classifica parla chiaro a favore dei biancoverdi, ma gli ospiti hanno bisogno di punti salvezza. Domani occhi puntati sulla nuova puntata del duello al vertice tra Radicondoli ed Olimpic: giocano entrambe in casa, rispettivamente con la Poliziana ed il Cetona. Alle loro spalle Monteroni e Voluntas vanno a far visita a Rosia e Berardenga, mentre il Serre sembra favorito a Staggia. Il Rapolano prova a far punti in casa con il Meroni ed il Radicofani va alle Piazze. Nel girone L il sorprendente Guazzino (ad un punto dalla vetta) va a giocarsi lo scontro diretto a Pieve al Toppo, mentre il Bettolle (più vicino ai play-off che ai play-out) riceve il Pestello. Nel girone H il Castellina gioca a Greve (classica del Chianti) e la Raddese aspetta il Sambuca Casini.

GS