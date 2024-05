CALCIO SECONDA CATEGORIA. Lerici e Bolanese B ’completano’ la partita

Il campionato è finito, sono già iniziati i playoff ma...bisogna completare una partita. Si gioca oggi alle 16 al ‘Falconara’ di San Terenzo il recupero dell’ultima giornata di Seconda categoria fra Lerici e Bolanese B (arbitra Di Brango della Spezia). Si partirà dal 26’ del primo tempo, quando la gara era stata sospesa per infortunio accorso al direttore di gara. Il parziale vedeva in vantaggio per 1-0 i lericini grazie al gol messo a segno al 21’ da Maglione. Padroni di casa che vorranno pertanto confermare tale risultato per raggiungere al penultimo posto in classifica lo Speziasportale che li sopravanza in graduatoria proprio di tre punti. I bolanesi invece, vorranno ribaltare il risultato per finire la stagione nel modo migliore anche se sono fuori classifica partecipando già al campionato di Prima categoria con un’altra squadra.