Calcio Seconda categoria. L’Olimpic Sarteano vince il recupero. Poliziana battuta

SARTEANO – L’Olimpic vince il recupero del girone M del campionato di seconda categoria e riaggancia in testa alla classifica il Radicondoli, staccando di quattro lunghezze il Monteroni. Partita con una supremazia dei locali ma aperta fino alla fine. La Poliziana passa al 10’ con D’Auria che risolve in rete una mischia in area. Al 25’ rigore per l’Olimpic in seguito ad un fallo in area su Canapini: D’Addario pareggia dal dischetto. Al 33’ il 2-1 scaturisce da un guizzo in area dello stesso D’Addario. L’Olimpic segna altre due reti con Venturini ma l’arbitro le annulla. Nella ripresa un palo di Martino ed altre occasioni per il Sarteano, ma nel finale la Poliziana ha creato qualche pericolo. A fine gara, mister Michele Zamperini: "Partita complicata, come d’altronde era previsto, ma con la giusta umiltà abbiamo condotto in porto questa importante vittoria". Giuseppe Stefanachi