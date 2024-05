CALCIO SECONDA CATEGORIA. Nave-Monterosso è la semifinale playoff

In programma oggi alle ore 15.30 a Castelnuovo Magra la semifinale dei playoff di Seconda categoria. Si affronteranno il Nave, terzo in classifica, e il Monterosso, giunto al quarto posto, in una partita secca che stabilirà chi andrà in finale. In in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se persisterà il risultato di parità non verranno tirati i calci di rigori ma passerà il turno la miglior classificata in questo caso il Nave. L’arbitro designato è Coccoluto della Spezia. La vincente di questo importante confronto se la vedrà in finale con il Romito Magra Auser, secondo classificato, già qualificato avendo avuto al termine della regular season un vantaggio sul San Lazzaro Lunense, piazzatosi al quinto posto, superiore ai cinque punti (6 punti il distacco finale). La finalissima è in programma domenica 19 maggio alle ore 10.30 al ‘Biggi’ di Romito Magra. Paolo Gaeta