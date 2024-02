Calcio Seconda categoria. Occasione Bettolle. L’Olimpic viaggia per Radicofani

Nel girone L del campionato di Seconda categoria, dopo lo stop nello scontro diretto al vertice di Stia, il Guazzino può tornare a vincere in casa con il San Marco La Sella. Occasione anche per il Bettolle, ad Arezzo contro il fanalino di coda Tuscar. Nel girone H la Raddese, dopo la vittoria con la Duccio Dini, tenta il bis a San Polo: miracolo ancora possibile? Il Castellina in Chianti (non vince da 5 gare) ospita la capolista Legnaia: ci vuole un colpo di coda! E poi il girone M, tutto senese: c’è il big match Voluntas-Monteroni, mentre la capolista Radicondoli gioca un quasi testa-coda in casa con il Pievescola. L’Olimpic va a Radicofani e non sarà una partita dall’esito scontato. Il Cetona e la Poliziana sembrano favorite in casa rispettivamente contro Staggia e Rapolano, così come l’Asciano che riceve il Rosia ed il Serre che ospita il Berardenga. Equilibrata Meroni-Piazze.

GiuSte