Calcio Seconda categoria. Per Radicondoli e Olimpic Sarteano impegni esterni

In testa al girone M si è ricomposto un tandem, costituito dal Radicondoli (contestatissimo l’arbitraggio di domenica scorsa) e dall’Olimpic: il turno di domani sembra agevolare il Sarteano (va a Castelnuovo) rispetto ai rossoneri (vanno alle Serre). Vedremo! Intanto la Voluntas, il Monteroni ed il Radicofani partono favoriti nei match casalinghi contro il Rapolano (affidato a Claudio Neri), il Piazze ed il Pievescola. L’Asciano, in festa per il suo primo secolo di storia, va a Cetona, mentre in Meroni-Poliziana l’obiettivo è tenersi lontano dai play-out. In coda Staggia-Rosia vale un pizzico di tranquillità. Nel girone L domani è il giorno del derby: Guazzino-Bettolle sfugge a qualunque pronostico! Castellina in Chianti-Dinamo Florentia è scontro da alta classifica, mentre, sempre nel girone H, Sancat-Raddese deve portare almeno un punto ai senesi: per i biancoazzurri situazione delicatissima!

GS