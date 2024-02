Calcio Seconda categoria. Radicondoli atteso a casa Rapolano. Serre in ‘viaggio’

Testa-coda a Rapolano nel girone M del campionato di seconda categoria: il Radicondoli vola verso la promozione diretta mentre i termali sognano i play-out. Tutto scontato? Giocano tutte in casa le inseguitrici dei rossoneri: l’Olimpic con il Pievescola (un quasi testa-coda), la Voluntas con il Cetona ed il Monteroni con il Radicofani (gare senza pronostico). Trasferte non certo agevoli per il Serre a Rosia e per l’Asciano alle Piazze, campi in cui i punti in palio valgono uno spicchio di tranquillità. In coda lo Staggia ed il Berardenga cercano punti in casa rispettivamente con la Poliziana ed il Meroni. Nel girone L appassionante sprint Guazzino-Stia: sono prime alla pari! Il Guazzino cerca i tre punti a Monterchi, mentre il Bettolle (quinto, ma solo a -5 dalla vetta) vuol vincere a Montemignaio. Nel girone H Castellina-Impruneta (spareggio play-off) e Dinamo Firenze-Raddese (6 punti in due gare).

GS