Calcio Seconda categoria. Radicondoli in fuga. Riflettori puntati su Monteroni-Serre

Svolta a favore del Radicondoli in testa al girone M del campionato di seconda categoria: ora sono cinque i punti di vantaggio sull’Olimpic. Domani rossoneri in casa con l’Asciano e Sarteano che ospita il Meroni.

Monteroni-Serre è un bel match, con gli arancioverdi che puntano al bis dopo i tre punti con il Sarteano. In palio i play-off! Ne approfitteranno la Voluntas ed il Cetona, in trasferta rispettivamente a Rosia ed a Berardenga? Nelle altre partite in programma, e cioè Piazze-Poliziana, Rapolano-Pievescola e Staggia-Radicofani, il tema dominante sarà la salvezza.

Nel girone L Stia-Guazzino vale mezza stagione: i senesi sono primi con un punto di vantaggio sui casentinesi. Bisogna aggiungere altro? Interessante, in chiave play-off, anche Bettolle-Fratticciola. Nel girone H il Castellina in Chianti va in casa della vice capolista Florence Sporting, mentre la Raddese riceve la Duccio Dini. Classifica disperata! GiuSte