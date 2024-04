Calcio Seconda categoria. Rio Major allunga in vetta. Nave e Romito si ’annullano’

Una rete può bastare alla capolista del campionato di seconda categoria. Il Rio Major che nel recupero della settimana precedente aveva regalato un brivido perdendo contro il Mamas Giovani e rigenerando le speranze delle inseguitrici al titolo, si è prontamente risollevato. Seppur con un risultato di stretta misura i rivieraschi hanno infatti passato il test sul campo della Bolanese B per 1-0, con gol di Laudicina. Le inseguitrici nello scontro diretto si annullano: Nave e Romito terminano la supersfida 0-0. Sale ancora il San Lazzaro Lunense che superando al ’Cristoni’ la Spezia Sportale con il punteggio di 2-1 sale al terzo posto scavalcando i ’cugini’ del Calcio Nave. Doppietta di Franzoni per i sarzanesi e guizzo di Barbieri per gli ospiti. Vittoria della Santerenzina 4-3 sul Ceparana nella sfida tra le squadre B, tripletta della Polisportiva Monterosso sul Lerici: 3 a 1. In classifica generale dunque conduce il Rio Major con 43 punti davanti a Romito Auser 39; San Lazzaro Lunense 37; Calcio Nave e Monterosso 36; Mamas Giovani 35, Calcio Spezia Popolare 23; Spezia Sportale 12; Lerici 9.