Calcio Seconda categoria. Riomaior tiene la vetta con un pari. Il Nave è secondo a suon di gol

Alla capolista può bastare anche un pareggio per tenersi stretto il comando solitario del campionato di calcio di Seconda categoria spezzina. Il Rio Major non è andato oltre il pareggio per 0 a 0 sul campo ’Cristoni’ contro i sarzanesi locali del San Lazzaro Lunense, in ripresa nelle ultime gare rimanendo così al vertice senza scrolloni. Infatti la principale inseguitrice Romito Auser ha pareggiato nella combattuta sfida contro la Polisportiva Monterosso conclusa 2 a 2 rimanendo così al secondo posto affiancata adesso dal Calcio Nave che ha dilagato contro il Ceparana B vincendo al ’Marchini’ per 7 a 0.

Nel pareggio tra le inseguitrici alla leader sono andati a segno per i rivieraschi Monti e Sassarini mentre per gli arcolani Naclerio e Garzia. Vittoria esterna per il calcio Spezia Popolare sulla Bolanese B 2 a 0 firmata dalle reti di El Boudellaoui e Gabrielli. Il Mamas Giovani ha avuto ragione dello Spezia Sportale con il punteggio di 3-0 (Critesi, Bendhafer, Tagazzart). In classifica guida dunque solitario il Rio Major con 37 punti; Romito Auser e Calcio Nave 35; Polisportiva Monterosso e San Lazzaro Lunense 31; Mamas Giovani 29; Calcio Spezia Popolare 22; Spezia Sportale 11; Lerici 9.