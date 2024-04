Calcio Seconda categoria. Romito Auser risponde al Rio Major. Ok Nave, Monterosso e S.Lazzaro

Due punti di distacco per conquistare il titolo. Ancora 180 minuti da disputare e un turno di riposo ciascuno rendono incerto il taglio del traguardo della corsa che vede protagonisti soltanto Rio Major e Romito Auser. La vincitrice del campionato di calcio di Seconda categoria uscirà da queste rivali che continuano nel personalissimo botta e risposta. Nell’anticipo di sabato la capolista Rio Major ha superato 2-1 la Santerenzina grazie alle reti di Polidoro e Azzaro. Soltanto a pochi minuti dalla conclusione i lericini hanno accorciato con Carrodano. La reazione del Romito Auser è arrivata in casa contro la Bolanese: successo per 3-0 dei ragazzi diretti da mister Currenti a segno con Barone, Naclerio e Alpinoli. Vincono anche il Nave Calcio 2- 0 contro la Polisportiva Sportale (Simonini e Leonini gli autori delle marcature) e Polisportiva Monterosso 2-1 contro il Mamas Giovani (Contardi e Grasso gli autori delle reti del successo, Ricci per i padroni di casa). Vince 1-0 contro il Lerici (Franzoni) il San Lazzaro Lunense che si porta al terzo posto.

In classifica guida dunque il Rio Major con 46 punti; Romito Auser 44; San Lazzaro Lunense 40; Polisportiva Monterosso 39; Calcio Nave 38; Mamas Giovani 35; Calcio Spezia Popolare 23; Spezia Sportale 12; Lerici 9.