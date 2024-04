Calcio seconda categoria. Santa Brigida ricambia: Bagni

Quarto allenatore stagionale per il Santa Brigida. Sulla panchina della squadra militante nel Girone I della Seconda Categoria è arrivato ufficialmente Luca Bagni, che ha conquistato il primo punto nel recupero giocato a Sagginale. Il tecnico, in passato alla guida di Vicchio (portato in Eccellenza), San Godenzo, Rontese e Ludus ’90 Valle dell’Arno, aveva già guidato lo Spartaco Banti Barberino in Prima Categoria per una sola partita, prima di rinunciare all’incarico. Il Santa Brigida, che sta ancora cercando punti per evitare di scivolare in zona play-out, aveva iniziato la stagione con il confermato Giovanni Di Pasquale, che poi era stato sostituito, con una soluzione interna, da Alessio Righini, già collaboratore del tecnico. Il terzo allenatore è stato Andrea Bosi, reduce dall’addio al San Godenzo in Prima Categoria.