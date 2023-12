Calcio Seconda categoria. Sarteano e Rosia aspettano Poliziana e Radicondoli

Sarteano-Poliziana e Rosia-Radicondoli sono le due partite di maggior interesse del girone M del campionato di seconda categoria: è in gioco il primato, tanto per capirci… Anche Voluntas-Serre e Monteroni-Cetona, tuttavia, richiedono grande attenzione: valgono uno spicchio di zona play-off. Il derby Rapolano-Virtus Asciano rievoca antiche sfide ed il Radicofani va a Castelnuovo puntando all’alta classifica. Punti pesanti in Piazze-Pievescola per la questione salvezza, mentre il Meroni vuol proseguire la sua risalita a Staggia. Nel girone L il Bettolle va a Monterchi ed il Guazzino a Cavriglia: il turno prenatalizio sembra più agevole per i biancorossi. Infine il girone H, dove il Castellina ospita i fiorentini del Sancat e la Raddese va a far visita al Florence S.C.: i gialloverdi puntano ai play-off, per Radda la situazione sta diventando sempre più delicata.

GS