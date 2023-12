Calcio Seconda categoria. Sarteano-Poliziana rinviata per lutto. Vince il Radicondoli

Nel girone M del campionato di Seconda categoria non si è giocata la partita Sarteano-Poliziana per un grave lutto che ha colpito l’Olimpic: il match sarà recuperato il 3 gennaio alle 20,30. Dolore a Sarteano e funerale all’ora della partita. Il Radicondoli ha invece vinto per 2-1 a Rosia e quindi si porta, almeno per ora, al primo posto in solitudine. Le reti di Rustici per i locali e di Calà Campana e di Guarino per gli ospiti. Continua a salire il Monteroni, terzo, che ha battuto in casa il Cetona per 2-0 (sono andati in rete Furi e Sampieri). Molto bene anche la Voluntas (1-0 in casa al Serre) e la Virtus Asciano che si è aggiudicata per 2-1 il derby di Rapolano (Heugap per i rossoblù ed un autogol ed una rete di Benincasa per i biancoverdi). Vittoria rotonda (4-1) dell’Atletico a Piazze con il Pievescola. Finiscono sul 2-2 Staggia-Meroni (valdelsani a segno con Tognazzi e Guarnera e senesi che rispondono con Carloni e Romeo) e Berardenga-Radicofani (reti di Rizzo e Ricci per i locali e di Rossi e Mucciarelli per gli ospiti). Nel girone H il Castellina in Chianti batte per 2-1 il Sancat in casa (doppietta di Vullo) ed è ora quinto in classifica. Ammirevole la Raddese, che ha perso in casa del Florence S.C. per 3-2 lottando fino alla fine. Doppietta di Catarzi. La classifica, però, è sempre più delicata, essendo i biancoazzurri ultimi con 4 punti a sette lunghezze dalle penultime. Nel girone L due prestigiose vittorie in trasferta: il Bettolle espugna Monterchi per 4-1 (doppietta di La Ferla e reti di Cecchini e Tavanti) ed il Guazzino vince a Cavriglia per 1-0 grazie ad un autogol. Il Guazzino ora è terzo ed il Bettolle sesto, ma ad un tiro di schioppo dalla zona play-off).

Giu.Ste.