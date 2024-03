CALCIO SECONDA CATEGORIA. Scatto del Riomaior. Promozione più vicina

Il Rio Major potrebbe aver trovato il varco giusto per mettere un pietra sul campionato spezzino di Seconda categoria. La vittoria ottenuta con il risultato di 3-2 contro Calcio Nave e la sconfitta casalinga del Romito Auser ha allungato il divario in classifica che a poche giornate dalla conclusione, anche se i rivieraschi dovranno osservare un turno di riposo, ha un peso davvero molto significativo. Nella supesfida, che si è giocata nell’anticipo di sabato, i rivieraschi hanno superato 4-3 i rivali del Nave mentre gli altri sarzanesi del San Lazzaro Lunense si sono imposti 2 a 1 sul campo del Romito Auser. Tante reti in Lerici-Mamas Giovani 2-9, Calcio Spezia Popolare-Santerenzina 4-4 e Spezia Sportale-Monterosso 3-2. In classifica guida solitario il Rio Major con 40 punti davanti a Romito Auser, Calcio Nave 35; San Lazzaro Lunense 34; Polisportiva Monterosso 33; Mamas Giovani 32; Calcio Spezia Popolare 23; Spezia Sportale 12; Lerici 9.