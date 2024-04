Calcio Seconda categoria. Volata a due per il titolo. Rio Major in vantaggio

Un soffio separa le due squadre e per il titolo del campionato di calcio di Seconda categoria quindi si dovrà aspettare. A tre giornate dalla conclusione, anche se le dirette antagoniste Rio Major e Romito Magra Auser giocheranno soltanto due incontri, la corsa è apertissima. I rivieraschi di mister Milone guidano con 43 punti davanti al Romito Auser a 41. Nell’ultimo turno il Rio Major è passato di stretta misura a Bolano mentre la compagine arcolana diretta da Damiano Currenti è riuscita a imporsi nella delicatissima sfida contro il Calcio Nave 2-1 rimanendo così in scia. Le altre contendenti che per gran parte della stagione hanno duellato al fianco delle due formazioni a questo punto super favorite per la promozion diretta in Prima categoria hanno perso terreno e dovranno sperare nelle prossime tre gare non soltanto di vincere ma anche in uno scivolone altrui. Già nel prossimo turno la capolista Rio Major attende sabato la Santerenzina B (che all’andata riuscì a pareggiare) mentre il Romito se la vedrà domenica mattina contro la Bolanese B. Poi turno di riposo per il Rio Maor alla penultima gara mentre l’ultima sarà il Romito Auser a guardare e assistere ai risultati altrui.