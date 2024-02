Calcio seconda e terza categoria. Un mercoledì di coppe: tutti in campo

Mercoledì in campo per le coppe di Seconda e Terza Categoria. Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria alle 15 si giocano tre quarti di finale, in gara unica (con eventuali supplementari e rigori). Sono due le società fiorentine ancora in corsa, entrambe impegnate in trasferta: i mugellani della Gallianese, primi nel Girone I, giocano a Montagnano contro gli aretini del Circolo Fratticciola; l’Impruneta Tavarnuzze è impegnata a Follonica contro i grossetani dello Scarlino. Si gioca anche Acciaiolo-Diavoli Neri Gorfigliano, mentre la quarta partita Monterappoli-Montemurlo Jolly è stata posticipata al 21 febbraio. Nella Coppa Fringuelli di Terza Categoria si disputano invece le semifinali, entrambe con calcio d’inizio alle 20.30, sempre in gara secca. In campo a Vicchio il derby mugellano Sandro Vignini-Vaglia, mentre a Lastra a Signa si gioca la sfida La Lanterna-Sales, che mette di fronte le capolista del campionato, rispettivamente nei gironi A e B.