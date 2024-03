Calcio serie B femminile. Il Ravenna Women alle 14.30 a Roma. Salvarsi è quasi un’utopia

Trasferta romana per le ragazze del Ravenna Women che oggi pomeriggio (ore 14,30) giocheranno al centro intitolato a Raimondo Vianello contro la Res Roma, formazione invischiata nella lotta per non retrocedere – è quart’ultima assieme a San Marino – e per questo desiderosa di far punti col fanalino di coda Ravenna, ancora a secco di successi in questo campionato e senza due delle sue migliori giocatrici, la greca Tatia Georgiou, squalificata, e il bomber De Matteis, che salterà tutto il resto della stagione per la rottura di legamento e menisco. Non ha avuto un calendario facile, la formazione laziale, nel girone di ritorno, ma è ancora a secco di vittorie, con un solo pareggio (2-2) in casa della Freedom Cuneo. Per il resto 3 sconfitte casalinghe – Bologna, Parma e Ternana – e tre sconfitte in trasferta, contro Pavia, Lazio e Cesena.

Indubbiamente aver affrontato le prime quattro della classifica non aiuta, ma avendo l’obbligo morale di battere Ravenna potrebbero anche sentire più pressione del dovuto. Da tenere d’occhio Nagni, Boldrini e Petrova, rispettivamente a segno 6, 5 e 4 volte. Programma serie B femminile, 23ª giornata (ore 14,30): Cuneo-Brescia, Verona-Ternana (ore 12,30), Parma-Arezzo, Pavia-Bologna, Res Roma-Ravenna, S. Marino-Genoa (ore 12), Tavagnacco-Chievo. Cesena-Lazio 2-3. Classifica: Lazio 62; Ternana 56; Cesena 55; Parma 52; Chievo 39; Verona 38; Genoa 37; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 24; Cuneo 20; S. Marino, Res Roma 18; Pavia 16; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

u.b.