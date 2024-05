CALCIO SERIE B FEMMINILE. Ravenna cede anche contro Bologna

Il turno infrasettimanale della B femminile non regala soddisfazioni al Ravenna Women, già retrocesso ma in lotta sino all’ultimo minuto con il più quotato Bologna Fc, emanazione femminile della formazione maschile, che alla fine vince 3-1 al "Soprani". Un buon Ravenna, comunque, che subisce tre reti da Pinna ma sul 2-0 accorcia con Costantini e al 90’ potrebbe anche pareggiare ma subisce la terza marcatura in pieno recupero. Serie B femminile (27ª giornata): Arezzo-Pavia 1-0, Brescia-Res Roma 0-1, Cuneo-Tavagnacco 1-0, Lazio-S. Marino 5-0, Parma-Genoa 3-1, Ravenna-Bologna 1-3 (14’ pt e 18’ pt Pinna, 40’ pt Costantini (R), 47’ st Pinna), Ternana-Cesena 2-0, Verona-Chievo 0-2. Classifica: Lazio 74; Ternana 69; Parma 67; Cesena 64; Verona, Chievo 46; Genoa 38; Bologna 35; Brescia 34; Arezzo 31; Res Roma 28; S. Marino 27; Cuneo 26; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.

u.b.