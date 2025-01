CALCIO SERIE C FEMMINILE. Aquilotte a riposo pensando alla Coppa

Turno di riposo per l’Asd Spezia Women nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Femminile. Le aquilotte, campionesse d’inverno, hanno finora collezionato 13 vittorie e un pareggio, oltre a due vittorie in Coppa Italia che le porteranno a sfidare ancora il Moncalieri il 2 marzo in Piemonte per gli ottavi d finale. Il mese di febbraio sarà decisivo per la stagione visto che non solo ci sarà lo scontro diretto Moncalieri-Pro Sesto, ma vedrà anche le bianconere ospiti delle lombarde. Le partite in programma oggi: Baiardo-Lesmo, Pietrasanta-Meda, Bellinzago-Azalee, Monterosso-Moncalieri, Sedriano-Formello, Tharros-Torres e Ivrea-Pro Sesto. Classifica: Spezia 40, Pro Sesto 37, Moncalieri 34, Meda 28, Lesmo 25, Baiardo e Azalee 22, Bellinzago e Ivrea 17, Tharros e Monterosso 16, Sedriano 12, Formello 5, Torres 4 e Pietrasanta 3. Riposo anche per la Juniores che recupererà la partita di Sanremo probabilmente la prossima settimana.

Ilaria Gallione