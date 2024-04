Calcio serie C femminile. Aquilotte a Caprera per la settima vittoria consecutiva

Meno sei al termine della serie C femminile di calcio e le aquilotte rigenerate da Roberto Morbioni sbarcano in Sardegna per la seconda trasferta sull’isola. Si cerca la settima meraviglia e sulla carta l’impegno a Caprera non è proibitivo. Manca solo la Tumane operata in Lettonia al crociato, per il resto ottima forma da parte di tutte. Il quarto posto è possibile, il quinto solo ad un punto. Squadra e staff partiti ieri sera da Livorno in nave col patron Armando Conte alla guida della comitiva. Convocate: Aliquo, Barraza, Buono, Ciccarelli, Costantini, Duce, Danci, Dezotti, Del Freo, Lombardo, Lehmann, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Scucka, Sansevieri e Vacchino. Col mister i vice Erbetta e Solinas, il preparatore dei portieri Alibioni, la team manager Alberti e l’addetta ai social Hajar Maarouf. Il via alle 15 anziche 15,30 da orario ufficiale per permettere l’imbarco in comodità. L’arbitro è Cerasa di Bergamo.

M.Z.