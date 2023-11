Calcio serie C femminile, decide un rigore trasformato da Ciccarelli. Le aquilotte vittoriose a Roma ROMA CF e SPEZIA WOMEN si affrontano in una partita combattuta e in bilico. Spezia ha più occasioni, ma all'80' Ciccarelli segna il rigore decisivo. Tre punti d'oro per Spezia, soddisfazione per Ciccarelli e Pistolesi.