CALCIO SERIE C FEMMINILE. Spezia Women insegue il record di vittorie

Meno quattro giornate al termine e lo Spezia Women impegnato nel record di vittorie contro il Moncalieri dell’ex Ferrarese. IL terzo posto occupato dalle piemontesi è lontano ma non irraggiungibile. Partita che lo Spezia vuole far sua per riscattare della sconfitta immeritata dell’andata, ma sarà anche rivincita della Coppa Italia dove le aquilotte vinsero a Moncalieri ai rigori. Il via alle 15,30 al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra, arbitra Astorino di Bologna, assistenti Troina di Genova e Rabito di Spezia. Mancherà solo Vacchino. Le convocate: Aliquò, Barraza, buono, Ciccarelli, Danci, del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Scucka e Trentini. In panchina vista la squalifica di Morbioni, l’esordio di Aliboni con Erbetta vice, quindi Solinas, la Team Alberti, il preparatore Berretti, la responsabile Logistica Pagano, l’addetto alla biglietteria Savi e responsabile social Hajar Maarouf.

M.Z.