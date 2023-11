Calcio Serie C, gardesani allo Speroni. Anche il Lumezzane vuole tre punti. Caracciolo dà fiducia a Franzini

LUMEZZANE (Brescia)

L’anticipo di questa sera in casa della Pro Patria riveste fondamentale importanza per il Lumezzane.

Un ottobre davvero nero, caratterizzato da un solo pareggio e cinque sconfitte, ha fatto scivolare in piena zona play out la squadra di mister Franzini, che non vince dal 24 settembre (3-0 all’Alessandria). In un mese la situazione è notevolmente cambiata ed ora capitan Pesce e compagni devono trovare in fretta la svolta necessaria per riprendere il loro cammino verso la salvezza. Per farlo occorrono i tre punti nel derby odierno contro i biancoblù che distano solo due punti in classifica.

La serie negativa del Lumezzane ha indotto molti a parlare di un pericolo-esonero per Arnaldo Franzini, il tecnico che nelle ultime due stagioni ha guidato i rossoblù dall’Eccellenza sino alla serie C. Queste voci hanno indotto il presidente Andrea Caracciolo a prendere la parola per ribadire che non solo mister Franzini non è mai stato in discussione, ma che, soprattutto, la società valgobbina ha sempre avuto la massima fiducia nel suo allenatore come professionista e come uomo.

Un attestato di stima che il tecnico rossoblù ed i suoi giocatori dovranno confermare questa sera su un campo tradizionalmente ostico come quello di Busto Arsizio, dove è difficile per tutti fare punti, ma il Lumezzane deve dare il massimo per portare a casa il risultato positivo che può e deve regalare lo slancio necessario per ritrovare il passo dei giorni migliori.

Luca Marinoni