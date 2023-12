Calcio Serie C. Giana per ripartire. L’ostacolo è il Renate

Ultima gara dell’anno in casa per la Giana Erminio che oggi riceve il Renate con calcio d’inizio alle 18.30. I biancoazzurri di Andrea Chiappella, dopo aver interrotto la serie positiva con la sconfitta dell’ultimo turno a Fontanafredda contro la Triestina, vogliono riannodare il filo con quanto di buono fatto fin qui nel girone A del campionato di serie C. Perna, Pinto e capitan Marotta sono diventati nuovi ‘ambasciatori del Club dei 100 di Lega Pro’ dal momento che hanno totalizzato almeno 100 presenze in serie C. Servirà dunque anche la loro esperienza e il loro carisma per serrare i ranghi nella gara odierna che deve segnare una ripresa positiva del percorso, congedandosi al meglio dal proprio appassionato pubblico in questo 2023. "Con la Triestina abbiamo fatto una gara intensa e importante - analizza Chiappella - Dobbiamo ripartire con fiducia, siamo qui per migliorarci, i ragazzi non devono essere abbattuti. Il fatto di aver lottato deve essere il punto di riferimento per riprendere il nostro cammino".

Le certezze ormai consolidate a questo punto della stagione devono rappresentare un punto di forza per la formazione gorgonzolese. Anche per questo il sistema di gioco, dopo l’uscita con gli alabardati affrontati con il 3-5-2, potrebbe essere riproposto questa sera contro le pantere nerazzurre, puntando su un assetto solido dal punto di vista difensivo che possa assicurare le giocate in contropiede con gli strappi di centrocampisti e delle punte al fine di cercare di ipotecare favorevolmente il risultato. Questo incontro valido per la diciottesima giornata sarà diretto dal “fischietto“ Alberto Poli di Verona, assistito da Andrea Pasqualetto di Aprilia e Nidaa Hader di Ravenna con Marco Zini di Udine, in qualità di quarto ufficiale.