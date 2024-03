Calcio serie c. Gubbio, arriva la Torres vicecapolista. Braglia: "Riattacchiamo subito la spina»

GUBBIO – È un momento delicato quello che sta vivendo il Gubbio di mister Braglia, e dopo tre sconfitte consecutive oggi al “Barbetti” arriva la Torres, seconda della classe. "Noi a Vercelli abbiamo sbagliato un po’ tutto – esordisce Braglia – sia i ragazzi in campo che io fuori. La Torres non è la squadra più indicata per poter ripartire ma in campo dobbiamo andarci comunque e dobbiamo farlo con la nostra voglia per dimostrare che quello di venerdì è stato un passaggio a vuoto". La paura, per il tecnico toscano, è quella di vedere appagamento tra i calciatori: "È importante per noi reagire, il mio dubbio è che abbiamo staccato un po’ la spina e dobbiamo reinserire il motore. Quando perdiamo le partite i complimenti sono di parte, dobbiamo essere realisti noi per capire che prestazione abbiamo fatto. Spesso le lodi ti fregano, perché non ti danno quella rabbia necessaria per affrontare la partita". E come detto, la Torres che arriva da otto risultati utili consecutivi di cui sette vittorie non è l’avversario migliore da affrontare in questa situazione: "Loro sono una squadra che sta benissimo, noi dobbiamo dare una dimostrazione di carattere e di voglia di far risultato". Non mancano, però, le defezioni. Casolari sarà out per una distorsione alla caviglia, Calabrese e Spina sono ancora ai box e Bumbu è da valutare. Rientrano Morelli e Rosaia dalla squalifica, e nel 4-3-1-2 questa dovrebbe essere la formazione: Vettorel; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati, Brambilla, Rosaia; Chierico; Udoh, Bernardotto.