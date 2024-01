Calcio serie C. Gubbio, Bulevardi al Monopoli: "Ha chiesto lui di andare via»

GUBBIO – Il calciomercato è spesso imprevedibile, fatto di colpi di scena continui. In questa casistica rientra il trasferimento di Danilo Bulevardi, passato a titolo definitivo dal Gubbio al Monopoli. Si era scritto di un improbabile partenza del centrocampista siciliano, ma come detto le situazioni si evolvono e cambiano. Ne ha parlato anche il diesse Mignemi, intervenuto in collegamento telefonico nella trasmissione “Fuorigioco” di TRG, in onda lunedì sera. "Bulevardi è un giocatore che portai io a Gubbio due anni e mezzo fa – chiarisce Mignemi – ma chi indossa la maglia della nostra squadra deve essere contento e soddisfatto al 100%. Già questa estate prima del rinnovo contrattuale aveva paventato l’idea di cambiare aria, poi aveva prolungato il contratto ed era rientrato tutto. Qualche giorno fa è tornato a chiedere la cessione: ha avuto la possibilità di andare in una società che può offrire molto più di noi e lo abbiamo lasciato andare". Resta da vedere, in quest’ultima settimana di mercato, se si creeranno le giuste dinamiche per andare a rinforzare ulteriormente il pacchetto di centrocampo, comunque già ben fornito ma che ora si ritrova orfano del suo n° 10. Anche perché la squadra sembra aver trovato la giusta quadratura da un mese circa a questa parte: la crescita di giovani come Tozzuolo, Chierico, Casolari e Mercati – quest’ultimo secondo per contrasti vinti nell’intera Serie C – è sotto gli occhi di tutti e ora il Gubbio se li gode. Sarà importante mantenere la scia d’entusiasmo e dare sempre più continuità al filotto di risultati utili inanellato: Lucchese e Vis Pesaro saranno le prossime, poi un trittico di gare che potrebbero risultare decisive per l’intera stagione: Pescara in casa, Carrarese in trasferta e poi Entella, ancora al “Barbetti”.