Calcio serie C. Gubbio, contro la Recanatese in palio un pezzo di play off

GUBBIO – Per lasciarsi alle spalle le negatività del momento e dare nuova linfa alla stagione è importante chiudere al meglio il girone di andata. Le gare contro Recanatese, di domani, e Rimini, venerdì 22, saranno fondamentali per capire anche le ambizioni della squadra di mister Braglia. Ma andiamo per gradi, ragionando un match alla volta. Domani arriva la Recanatese, ottava forza del campionato che sta migliorando il rendimento dello scorso anno e che vuole rinsaldare la propria posizione tra le prime dieci. Un autentico scontro diretto, perché il Gubbio, che proprio da decimo chiude la griglia playoff, con una vittoria potrebbe scavalcare i marchigiani e lanciarsi alla rincorsa delle zone nobili della classifica. Partiamo da un presupposto: la Recanatese è una squadra ostica che merita il piazzamento attuale, anche se la loro forma recente non è delle migliori, con due punti conquistati nelle ultime quattro partite. Uno scenario, quello della vittoria, che comunque infonderebbe fiducia a tutto l’ambiente, dai tifosi allo spogliatoio, che viste le difficoltà incontrate nelle ultime gare si è confrontato apertamente, con l’obiettivo di dare una svolta alle prestazioni e ai risultati. I frutti di queste discussioni, che ci sono state anche ai piani alti, con il presidente Notari che dopo la sconfitta di Pontedera ha parlato sia con capitan Signorini che con il diesse Mignemi, il dg Pannacci e mister Braglia, si vedranno sul campo. Oggi pomeriggio il tecnico toscano presenterà il match in conferenza stampa, con l’attesa rivolta soprattutto verso notizie riguardanti il rientro di Chierico, out a causa di uno stiramento al ginocchio, e sullo schieramento tattico: è probabile che si prosegua con la difesa a tre ma Braglia potrebbe sempre avere la sorpresa dietro l’angolo.