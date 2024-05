Calcio serie c. Il Carpi di Serpini premiato in Regione

Ancora tempo di riconoscimenti per il Carpi promosso in Serie C. Stamattina alle 10 i biancorossi saranno ospiti della Presidenza della Regione a Bologna alle ore 10 presso la sala Polifunzionale di viale Aldo Moro per ricevere una targa di celebrazione del ritorno fra i professionisti. Saranno presenti il presidente Claudio Lazzaretti, il direttore generale Enrico Bonzanini, l’allenatore Cristian Serpini, il vice allenatore Mirko Magistro e il capitano Alessandro Calanca. Poi il Carpi chiuderà il cerchio delle premiazioni domani quando alle 18,30 all’interno della rassegna ’La Carpi Estate Sport 2024’ sarà il Comune di Carpi a premiare la società biancorossa presso l’Arena Parco delle Rimembranze, a pochi metri dal centro storico. Intanto il nome di Mattia Serafini dell’Arzignano resta in pole per il ruolo da direttore tecnico biancorosso.