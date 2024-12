Calcio serie C. Il Gubbio va in vantaggio a Sestri Levante. Ma poi resta in dieci ed è costretto ad arrendersi

SESTRI LEVANTE 2 GUBBIO 1

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Valentini, Montebugnoli; Rosetti, Oneto (st 37’ Conti), Nunziatini; Clemenza (st 43’ Pittino), Parravicini, Durmush (st 33’ Furno). All. Longo A disp. Fusco, De Felice, Pavanello, Nenci, Brugognone, Primasso.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Pirrello (st 42’ Mancini), Rocchi, Signorini; Tozzuolo, D’Avino, Iaccarino, David (st 42’ Conti); Maisto (st 21’ Stramaccioni), D’Ursi; Tommasini. All. Fontana A disp. Bolletta, Di Vincenzo, Latini, Gnazale.

ARBITRO: Zoppi di Firenze (Brunetti-Li Vigni)

MARCATORI: st 4’ Rocchi, 6’ Clemenza (r), 32’ Parravicini

NOTE: corner 2-4; ammoniti: Maisto, Durmush, Signorini, Stramaccioni; espulso Tozzuolo al 6° st per DOGSO, Fontana al 9’ st per proteste; recupero: pt 1’; st 6’.

GUBBIO – Ci si aspettavano miglioramenti, ma la trasferta di Sestri Levante riconsegna ai rossoblù più dubbi che certezze con una nuova sconfitta che di certo non fa bene ai ragazzi di Fontana. Nel primo tempo, giocato a ritmi bassi, vengono fuori ancora le difficoltà dei rossoblù in fase di costruzione.

L’unico brivido prodotto arriva al 16°, con D’Ursi che crossa da sinistra, Tommasini spizza verso Maisto che viene però anticipato da Montebugnoli. Da qui in avanti sono solo i liguri a rendersi pericolosi. Al 21° Durmush affonda a sinistra e calcia potente ma Venturi chiude in angolo. Il portiere eugubino si ripete ancora su Durmush al 36°, mentre un minuto dopo, sul mancino di Clemenza, viene salvato dal palo prima di chiudere su Parravicini.

La ripresa inverte la tendenza. Bastano infatti quattro minuti a stappare il match: Signorini calcia al volo da lontanissimo e impegna Anacoura che si rifugia in corner; dall’angolo, giocato corto, David crossa in mezzo scatenando un mischione, risolto in rete da Rocchi. La gioia dura però pochissimo. Inspiegabilmente, il Gubbio si fa trovare scoperto subito dopo aver trovato il vantaggio e l’inerzia della gara si ribalta. Podda crossa dalla destra trovando il solo Durmush sul secondo palo che viene atterrato in area da Tozzuolo. Zoppi non ha dubbi, indica il dischetto ed estrae il rosso per il difensore rossoblù. Dagli undici metri va Clemenza, che col mancino spiazza Venturi e pareggia i conti.

Il Gubbio, che vede espulso anche mister Fontana poco dopo per proteste, prova a riorganizzarsi ma concede inevitabilmente spazio ai padroni di casa, che al 77° mettono la freccia e sorpassano: Montebugnoli crossa da sinistra, in area Parravicini sovrasta Stramaccioni e indovina l’angolino per il vantaggio ligure. Nel finale entrano anche i "baby" Mancini e Conti, ma al 91° è Iaccarino che impegna Anacoura con un gran destro dal limite. È l’ultima chance, che condanna il Gubbio ad un’altra sconfitta e ad affrontare la pausa con tanti dubbi e situazioni da migliorare.

Federico Minelli