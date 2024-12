Pokerissimo Prato: annichilito 5-0 il Fiorenzuola

Prato, 22 dicembre 2024 - Termina nel migliore dei modi il 2024, nonché il girone d'andata del girone D di serie D, per il Prato. I biancazzurri stendono 5-0 il Fiorenzuola allo stadio Lungobisenzio: quinto risultato utile consecutivo e quinta partita di fila senza subire gol per i lanieri. A decidere l'incontro sono le reti nella frazione d'apertura di Magazzù, Cozzari e Giusti, e quelle del debuttante Pereira e di Alessio Rossi nel finale. Con questa affermazione Remedi e compagni salgono a quota 22 punti in classifica.

La cronaca

Meglio il Fiorenzuola in apertura: subito un pericolo al 2' per i biancazzurri, con il cross di Niccolai per Lauciello che non ci arriva di un soffio. Ma la risposta dei lanieri è immediata e al 4' Magazzù sigla il vantaggio in maniera spettacolare. Sull'assist di Barbuti, lanciato da Girgi, il numero 10 di casa si gira e in acrobazia non dà scampo a Gilli. Gilli che invece è attento sulla zuccata all'8' di Conson sulla punizione battuta da Girgi. Poco male per i ragazzi di Mariotti, che sul seguente calcio d'angolo raddoppiano con il colpo di testa di Cozzari, su assist di Girgi. Nonostante il 2-0 i locali continuano ad attaccare e, dopo le proteste per un probabile tocco di mano di un difensore piacentino nella propria area su una punizione di Pizzutelli, ancora Cozzari sfiora il tris con un'altra zuccata, fuori di poco. Sfogatosi a sufficienza, il Prato poi cerca di gestire maggiormente il possesso, ma comunque non disdegna di offendere. Al 31' è bravo il portiere ospite ad opporsi alla testata di Magazzù. In chiusura di frazione, dopo un tentativo innocuo di Cancello, Mariotti perde Girgi per un problema muscolare: dentro al suo posto va Videtta. Magazzù chiama di nuovo in causa Gilli e sugli sviluppi del seguente corner, calciato da Pizzutelli, Giusti anticipa l'estremo difensore avversario e firma il 3-0 con cui le due compagini tornano negli spogliatoi per l'intervallo. Il copione del match non cambia ad inizio ripresa. Il Prato comanda le operazioni e al 54' è necessario un ottimo intervento di Gilli per negare la gioia personale a Barbuti. Mariotti fa debuttare Pereira (out Barbuti) e inserisce pure Alessio Rossi per Magazzù. E' proprio l'ultimo arrivato a costringere Gilli ad un mezzo miracolo, mentre dall'altra parte più semplice la parata di Fantoni su Postiglioni. E' scatenato Pereira, che la difesa rossonera fatica a contenere. Al 79' è clamoroso il gol che si divora Rossi, su servizio di Cozzari. Sul fronte laniero c'è spazio pure per Azizi e per l'altro esordiente Baldari, che all'85' non inquadra il bersaglio grosso di pochissimo. Lo inquadra invece al 92' Pereira, che buca un incolpevole Gilli. A completare la festa ci pensa Alessio Rossi un minuto più tardi, su assist di uno scatenato Pereira.

Il tabellino

Prato-Fiorenzuola 4-0

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Giusti, Conson, Diana, Girgi (dal 38' Videtta); Remedi, Pizzutelli (dal 74' Azizi), Limberti; Cozzari (dall'80' Baldari); Magazzù (dal 64' Alessio Rossi), Barbuti (dal 64' Pereira). A disposizione Caroti, Danesi, D'Amato, Alessandro Rossi. All. Mariotti.

Fiorenzuola (3-5-2): Gilli; Bran (dal 74' Conciari), Ronchi, Parisi; Lauciello (dal 54' Oboe), De Ponti, Niccolai (dal 54' Postiglioni), Gavioli (dall'84' De Simone), Trovade; Cancello, Piro (dal 74' Censi). A disposizione Cabrini, Lori, Fontana, Rota. All. Guglieri.

Arbitro: Adam Collier di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lo Chiatto di Nichelino e Luca Pongan di Biella.

Marcatori: Magazzù al 4', Cozzari al 9', Giusti al 42', Pereira al 92', Alessio Rossi al 93'. Note: circa 200 spettatori. Ammoniti De Ponti, Pizzutelli, Conciari e Trovade. Recupero 2' pt, 4' st.