Calcio serie C. Il Gubbio va a caccia di rinforzi. Si avvicina il ritorno di Spina

GUBBIO – Si avvicina la terza giornata di ritorno e il Gubbio è ancora alla ricerca di punti per uscire dal limbo. I rossoblù anche con l’avvicendamento in panchina (da Taurino a Fontana) non hanno avuto il cambio di marcia che solitamente si ha con il nuovo allenatore, ma va anche detto che è molto difficile lavorare e imporre un’idea di gioco quando ogni settimana ci sono defezioni in rosa. Defezioni che potrebbero essere colmate dal mercato, almeno parzialmente.

Nei giorni scorsi si era parlato di un avvicinamento di Marco Spina (foto), esterno d’attacco che ha vestito la maglia del Gubbio nelle ultime due stagioni e che potrebbe mettersi a disposizione della squadra già dall’inizio della prossima settimana. Per ogni entrata, però, è necessaria un’uscita. E allora ecco che sembra concretizzarsi sempre più la cessione di Roberto Pirrello, difensore classe 1996 a Gubbio dall’agosto 2023 e che sarebbe pronto a trasferirsi in prestito al Padova. inoltre, anche Fossati sembra destinato a cambiare casacca e trasferirsi al Carpi.

Da non dimenticare il rientro degli infortunati: Franchini si allena in gruppo, per Di Massimo c’è ancora da aspettare qualche settimana.