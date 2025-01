Calcio serie C. Il Gubbio ricomincia dalla sfida alla Lucchese. La società al lavoro sul mercato: occhio ai conti

GUBBIO - La pausa invernale è ormai quasi finita e il ritorno in campo del Gubbio è ormai imminente. Sabato al "Barbetti" arriva la Lucchese per uno scontro diretto - le due squadre sono divise da appena tre lunghezze in classifica - che mette in palio punti importanti per uscire dalle zone fangose del girone B di Serie C. Se la squadra si prepara per tornare al calcio giocato, la dirigenza è pronta invece a diventare operativa sul mercato. Ormai da tempo il diesse Degli Esposti è al lavoro per trovare giocatori che facciano al caso del gioco di mister Fontana, sempre seguendo le indicazioni tecniche dello staff ma anche economiche, dettate dal presidente Notari che anche nei giorni scorsi ha rinnovato il suo impegno per rimettere in piedi una stagione nata storta. Gli elementi da cercare nel corso della sessione invernali di calciomercato sono già stati individuati e verranno poi valutati anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, per mantenere una società sempre all’insegna della sostenibilità economica, fattore assolutamente non scontato viste anche le recenti notizie. È un momento decisivo, dunque, per il Gubbio, ma sempre meglio affrontare questi passaggi step dopo step. E il primo è lo scontro con la Lucchese: sarà fondamentale fare risultato, ma sarà comunque importante vedere il giusto atteggiamento in campo e fuori.

Federico Minelli