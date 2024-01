Calcio serie C. Il Gubbio cerca rinforzi. Va su Boci e Agostinelli

GUBBIO – Mentre la squadra prosegue nel lavoro sul campo per preparare al meglio la trasferta di Pineto, sembra che qualcosa si stia muovendo anche sul fronte mercato. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, l’Arezzo è sulle tracce di Corsinelli, terzino destro classe ’97 che già in estate era stato vicino alla partenza; alla fine era rimasto in rossoblù e, pur non partendo nelle prime griglie delle gerarchie – spesso gli sono stati preferiti Morelli o Frey – si è dimostrato un’ottima pedina quando chiamato in causa, collezionando un assist e due ammonizioni in 13 presenze. Sembra invece intensificarsi l’asse con Lecco: stando alle indiscrezioni lanciate da Tuttoc.com e dalla stampa locale, il Gubbio segue con attenzione la pista che porta a Brayan Boci, difensore sinistro classe 2003 che ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Lecco dal Genoa. Un altro profilo che andrebbe a rinforzare la batteria offensiva e, allo stesso tempo, quella degli under, è quello di Vittorio Agostinelli, trequartista classe 2002 in prestito dalla Fiorentina al Lecco. Su di lui ci sono anche Alessandria e Monopoli.