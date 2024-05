Calcio serie C. Il Gubbio ricomincia dal quinto posto: è il ’solito’ piazzamento playoff

GUBBIO – La regular season è ormai conclusa e, mentre la squadra è in campo per preparare gli imminenti playoff – si giocherà martedì 7 alle ore 20:30 al “Pietro Barbetti” –, il calcio giocato lascia spazio, anche se per poco, alle considerazioni di un altro campionato terminato. Il Gubbio si è ritagliato uno spazio importante negli ultimi anni e soprattutto nelle ultime due stagioni con Piero Braglia in panchina. Lo scorso anno i rossoblù chiusero al quinto posto con 61 punti, record per gli eugubini nei campionati a 20 squadre, con 50 gol fatti e 34 subiti. Poi l’avventura nei playoff, con due pareggi contro Recanatese e Pontedera. Il sorteggio mette poi davanti Gubbio e Virtus Entella, e dopo una gara di andata vinta per 2-0, al ritorno i liguri si qualificano al turno successivo: il 3-3 complessivo premia il miglior posizionamento dell’Entella. Una partita che è rimasta un po’ indigesta a tutto l’ambiente, che quest’anno vuole riprovarci a partire dalla partita contro il Rimini. La posizione di partenza è la stessa: quinta posizione ma con due punti in meno rispetto al 22/23, stessi gol fatti ma quattro in più subiti. Un andamento costante che offre consapevolezza alla società e alla squadra, anche se la città non sembra pareggiare l’entusiasmo degli addetti ai lavori. La speranza è che i playoff portino l’appeal necessario.