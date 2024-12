Calcio serie C: in arrivo la Spal. Gubbio, Fontana al debutto ritrova Iaccarino e Rosaia

GUBBIO – Prosegue la settimana di avvicinamento alla partita con la Spal. Domenica, ore 17:30, sarà la prima volta di mister Gaetano Fontana sulla panchina del Gubbio, e per l’occasione il tecnico calabrese, arrivato da pochi giorni in Umbria, potrà contare sul recupero di alcuni giocatori. Soprattutto nel reparto di centrocampo, dove Iaccarino ha ormai scontato la squalifica di due giornate dopo l’espulsione rimediata contro l’Ascoli e Rosaia sembra aver superato i problemi legati alla caviglia che lo hanno costretto ai box per due settimane. Sarà una partita in cui si potranno vedere, seppur in minima parte, i primi ritocchi e concetti che l’allenatore ex Latina è riuscito a far passare ai giocatori: la voglia di riscatto deve essere alla base della ripartenza che tutto l’ambiente rossoblù si auspica dopo il cambio allenatore, che potrebbe essere lo stimolo necessario a far tornare il Gubbio sui livelli visti negli ultimi anni. Intanto la società, nella giornata di mercoledì, ha festeggiato il Natale insieme ai propri giocatori, dipendenti e sponsor ma anche rappresentanti dell’amministrazione comunale e stampa con una cena presso il Park Hotel ai Cappuccini, in una serata all’insegna della condivisione e dello stare insieme. Non sono mancati simpatici siparietti tra il presidente Notari, il sindaco Fiorucci e l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo: al centro del discorso c’era il tema della curva, collegato alla convenzione dello stadio "Barbetti", che scadrà proprio nel 2025.

Federico Minelli