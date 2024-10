Calcio Serie C. La Pianese si prepara per il Milan Futuro. Sabato alle 15 la sfida di Solbiate Arno

La Pianese si allena in vista del ritorno in campo, previsto per le 15 di sabato contro il Milan Futuro sul campo di Solbiate Arno, comune in provincia di Varese che è la casa dei giovani rossoneri di mister Bonera. Per i bianconeri la buona notizia in vista della sfida di sabato è quella del rientro di Odjer dalla squalifica mentre sarà assente Da Pozzo, espulso nel finale domenica contro il Sestri Levante. Da valutare gli infortunati Frey, Remy e Capanni che però difficilmente saranno recuperabili per l’anticipo. Il Milan Futuro viene da quattro punti negli ultimi 180 minuti contro Spal e Lucchese e sembra vivere un discreto momento di forma. Non sarò dunque una partita facile per Simeoni e compagni che però cercano il riscatto dopo il ko immeritato dell’ultimo turno.

Ufficiali intanto gli orari delle prossime uscite degli amiatini nel girone B di serie C. Domenica 13 ottobre alle 17,30 al Comunale arriva il Carpi, già affrontato nelle poule scudetto di D a maggio. Sabato 19 ottobre alle 15 è invece in programma la trasferta in casa del Rimini mentre venerdì 25 alle 20,30 si torna in casa stavolta contro il Gubbio. Pochi giorni dopo ci sarà un turno infrasettimanale: martedì 29 alle 18,30 a Ferrara contro la Spal. Infine, sabato 2 novembre alle 15 seconda trasferta di fila, stavolta a Sassari in casa della Torres.